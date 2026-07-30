Первую продукцию на возводимом в Гомельском районе свинокомплексе мощностью 100 тыс. голов откорма в год замкнутого цикла планируют получить в 2028 году. Строящийся объект 30 июля посетил премьер-министр Александр Турчин во время поездки в Гомельскую область, сообщаетпресс-служба Правительства.

"Максимально сжато построить и провести монтаж оборудования. Сроки должны быть сжатыми. У нас нет сдерживающих факторов. Стройте! Срок ввода объекта в эксплуатацию - октябрь 2027 года. С ноября 2027 года начать комплектование объекта поголовьем", - поставил задачу премьер-министр.

Как отметил генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Гомельагрокомплект" Александр Стрибук, к строительству комплекса приступили в ноябре прошлого года. "Параллельно с этим велась проектная документация. Она была разбита на 10 этапов. Проектная документация прошла экспертизу", - отметил он.

"Уже собраны и смонтированы все 26 зданий для содержания поголовья. Параллельно будем приступать к монтажу оборудования, чтобы ввести комплекс в эксплуатацию в (сроки. - Прим.)", - добавил Александр Стрибук.

"График строительно-монтажных работ разработан понедельно. Он соблюдается", - констатировал гендиректор.

По его словам, на свинокомплексе будут внедрены самые современные технологии, много внимания уделили мерам защиты. "Около 20 различных мероприятий биологической защиты внедрим на свинокомплексе. Здесь будут применены современные IT-технологии. Это коснется и вопросов кормления, и процессов определения активности животных, весовых параметров. Разрабатывается большой план мероприятий протокольного содержания по самому обслуживанию комплекса", - пояснил Александр Стрибук.

"Первую продукцию мы получим в ноябре 2028 года. А на проектную мощность мы должны выйти до 1 января 2031 года. Все в графике", - отметил он.

Как обратил внимание первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Петрожицкий, в области 16 свинокомплексов. "В среднем по эксплуатации - примерно 20-30 лет, а есть свинокомплексы более 45 лет. Это новейший свинокомплекс с новейшими технологиями. Мы добавим и получим около 12 тыс. т свинины в год. Конечно, это наша экономика, наша выручка, новые рабочие места", - сделал акцент он.

"(Возводимый свинокомплекс. - Прим.) первый такой уникальный проект в республике. Мы перенимали опыт у соседей, в зарубежных странах, изучали новые передовые технологии", - подчеркнул Дмитрий Петрожицкий.

По его словам, продумана комплектация свинокомплекса поголовьем. "В прошлом году введен в эксплуатацию свинокомплекс в ОАО "Утевское" (в Добрушском районе. - Прим.). Именно нуклеус. Там производят ремонтных свинок. Оттуда будет производиться закупка и поставляться сюда (на свинокомплекс в Гомельский район. - Прим.). Практически еженедельно с данного свинокомплекса будем продавать около 2 тыс. голов свиней, товарных свинок на мясокомбинаты", - поделился планами Дмитрий Петрожицкий.

"Проект реализуется по распоряжению Президента. Прописаны все сроки, все финансирование и ответственность всех, кто участвует (в реализации проекта. - Прим.)", - добавил Александр Стрибук.