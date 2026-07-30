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Экономика РБ


ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЕР 2025 ГОДА» НАГРАДИЛИ В МИНСКЕ


09:23 31.07.2026

Победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер 2025 года» наградили в Минске, сообщает пресс-служба Правительства.

На торжественной церемонии награждения победителей Заместитель Премьер-министра Юрий Шулейко отметил, что этот конкурс объединяет наиболее успешных представителей бизнеса, обеспечивающих стране стабильную валютную выручку. По словам Заместителя Премьер-министра, Беларусь зарекомендовала себя как мощный игрок на мировых рынках в сферах продовольствия и машиностроения, и главная задача Правительства - ежегодно наращивать темпы роста поставок за рубеж, реализуя продукцию по достойным ценам для устойчивого развития государства.

Вице-премьер добавил, что, несмотря на сложности санкционного давления и необходимость трудоемкого переформатирования логистических цепочек, страна уверенно осваивает новые континенты. Амбициозная цель по объему экспорта на 2025 год выполнена, а продовольственный сектор занимает почти четверть. "180 номинантов, которые участвовали, делают пятую часть выручки экспорта страны", - подчеркнул Заместитель премьер-министра.

Юрий Шулейко добавил, что сегодня как никогда важно работать над снижением себестоимости, оптимизацией логистики и повышением качества, символом которого стал недавно утвержденный Государственный знак качества, уже присуждаемый передовым белорусским производителям.
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