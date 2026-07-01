Женский бизнес Беларуси активно развивается, осваивая новые направления деятельности. Об этом заявила сегодня, 30 июля 2026 года, директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович в ходе Республиканского женского форума «У торговли женское лицо», передает пресс-служба Минэкономики.

В своем приветственном слове представитель экономического ведомства отметила, что торговля формирует без малого 10% ВВП страны, уступая первенство только промышленности. При этом 60 % от всего объема товарооборота обеспечивают субъекты МСП, а более двух третьих работающих в данной сфере – представительницы прекрасного пола.

«Но нельзя не подчеркнуть, что белоруски все чаще занимают ключевые позиции не только в торговой отрасли и услужных секторах экономики, а все активнее стремятся реализовывать свои бизнес-идеи в промышленности, сельском хозяйстве, грузоперевозках, IT. По итогам прошлого года, предпринимательской деятельностью занималось более 85 тысяч представительниц прекрасного пола, или порядка 42 % от всего бизнес-сообщества», – подчеркнула Ольга Русинович.

В завершение директор Департамента пожелала участницам форума не останавливаться в стремлении к самореализации, смелее воплощать в жизни свои идеи для того, чтобы приносить пользу своему коллективу, своей семье и своей Родине.