В I полугодии 2026 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 8526,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 95,5% к уровню I полугодия 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 8,6%, в обрабатывающей промышленности снизился на 6,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 11,7%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений сохранился на уровне первого полугодия 2025 года.

Индекс промышленного производства в июне 2026 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 100,5%, по сравнению с маем 2026 г. – 101,4%.