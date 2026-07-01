|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В I ПОЛУГОДИИ СОКРАТИЛОСЬ НА 4,5%
16:46 30.07.2026
В I полугодии 2026 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 8526,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 95,5% к уровню I полугодия 2025 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 8,6%, в обрабатывающей промышленности снизился на 6,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 11,7%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений сохранился на уровне первого полугодия 2025 года.
Индекс промышленного производства в июне 2026 г. по сравнению с июнем 2025 г. составил 100,5%, по сравнению с маем 2026 г. – 101,4%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 30.07.2026
Курсы в банках
на 30.07.2026
Конвертация в банках
на 30.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте