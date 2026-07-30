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Экономика РБ


BELGEE ПРЕОДОЛЕЛ РУБЕЖ В 200 ТЫС. АВТОМОБИЛЕЙ


14:18 30.07.2026

В Беларуси произвели 200-тысячный автомобиль BELGEE. Юбилейным стал городской кроссовер BELGEE X50+ в цвете «синий металлик», рассказали в СЗАО «БЕЛДЖИ».

Все 200 000 автомобилей выпущены на заводе под Борисовом. Бренд BELGEE всего за несколько лет вошел в число лидеров не только в Беларуси, но и на соседнем российском рынке.

«Выпуск 200 000 автомобилей – это огромный рубеж для Беларуси. И мы его уже преодолели. Всё это свидетельствует о высоком доверии к марке, которую ценят за качество и надежность. Страна обладает собственным производством мирового уровня с полным циклом выпуска легковых автомобилей. И мы продолжаем стремительно развиваться и расширять производство», – отмечают в СЗАО «БЕЛДЖИ».

Год назад на заводе завершилась крупная модернизация, которая была направлена на повышение качества продукции, увеличение мощностей, внедрение современных технологий, повышение эффективности и экологичности производства. Сейчас на территории СЗАО «БЕЛДЖИ» строится цех штамповки площадью более 5000 «квадратов». На нем будут выпускать внешние крупногабаритные элементы кузова, в том числе передние и задние двери, боковины, крылья, крышки багажника, капоты, крыши и другие детали.

В Беларуси бренд BELGEE представлен четырьмя моделями: седаном S50 и тремя разными кроссоверами – среднеразмерным Х70, гибридным X80 PHEV и городским X50+. Производство включает в себя сварку, окраску и сборку, а все процессы осуществляются на передовом оборудовании международных брендов. Мощности предприятия позволяют выпускать до 120 000 автомобилей в год.

Ставший юбилейным кроссовер BELGEE X50+ построен на современной модульной платформе. Он компактный и маневренный, но с просторным салоном. В автомобиль встроен четырехцилиндровый 174-сильный двигатель объемом 1,5 литра с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. В паре с ним – семиступенчатая преселективная коробка передач с двойным «мокрым» сцеплением. В Беларуси модель представлена тремя версиями – Comfort, Luxury и Flagship. Цены начинаются от 57 900 рублей с учетом выгоды при Лояльном трейд-ин.
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