За первое полугодие 2026-го по сравнению с аналогичным периодом 2025 года валовый товарооборот комбината общественного питания Минского тракторного завода вырос на 11,4%. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник КОП ОАО «МТЗ» Андрей Вульвач.

«Кроме валового товарооборота, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла реализация продукции собственного производства на 10%. Темп роста производительности труда достиг 119,4 %, а выручки на одного работающего — почти 120%», — подчеркнул Андрей Вульвач.

Он отметил, что хорошие показатели по выручке демонстрирует столовая, расположенная на ул. О. Кошевого, 1. Ежедневно объект общественного питания посещают около 350 человек. Также увеличились объемы продаж в магазине-кулинарии на ул. Буденного, 11. После ремонта в торговом объекте расширен перечень реализуемых товаров, открыт хозяйственный отдел. Всего в состав КОП входит более 40 торговых объектов: столовые, буфеты, магазины-кулинарии, кафе и ресторан.