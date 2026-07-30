Экономика РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛ ПОЧТИ 11,3 МЛРД РУБЛЕЙ

13:22 30.07.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за I полугодие 2026 г. в текущих ценах составил 11280,1 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах объем ВРП составил 100% к уровню I полугодия 2025 года