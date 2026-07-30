Замедление инфляции носит структурный, а не сезонный характер. Об этом заявил глава Национального банка Беларуси Роман Головченко 30.07.2026 года на расширенном заседании Правления, сообщает пресс-служба регулятора.

В центре внимания участников мероприятия оказалось выполнение белорусскими банками целевых показателей в первом полугодии 2026 года. Руководитель центрального банка подчеркнул, что все ключевые параметры денежно-кредитной политики на текущий год успешно выполняются.

Устойчивость этой положительной тенденции наглядно иллюстрируют свежие статистические данные по росту цен. «Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне текущего года уже вошла в границы целевого уровня — не более 5%. По итогам месяца имеем 4,8% против 7,3% в декабре 2025 года», — отметил Роман Головченко.