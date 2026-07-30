ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В МИНСКЕ И МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНЫ ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЦЕНООБРАЗОВАНИИ НА ЯЙЦА И ОВОЩИ


12:51 30.07.2026

В ходе контрольно-аналитических мероприятий, проведённых Министерством антимонопольного регулирования и торговли, столичные ритейлеры и поставщики социально значимых продуктов попали под пристальное внимание ведомства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, так, ООО «ФартОкАбсолют» (г. Минск) при реализации куриных яиц превысило предельную торговую надбавку: вместо установленных 35 % (цена должна была составлять от 3,09 до 3,63 руб.) фактическая надбавка составила от 56,66 % до 62 % (цена – от 3,50 до 4,30 руб.). Экономический суд г. Минска наложил штрафы на должностное и юридическое лицо на общую сумму более 15 тысяч рублей. Постановления не вступили в силу.

КФХ «Дубица-агро» (Минская область) при реализации регулируемых товаров (картофель, морковь, свекла столовая, капуста белокочанная, лук репчатый, яблоки) в адрес бюджетных организаций завышало предельные отпускные цены и оптовые надбавки. Кроме того, в товарно-транспортных накладных не указывались обязательные сведения: цена производителя, вид скидки, размер оптовой надбавки, условия доставки. Экономический суд Минской области оштрафовал должностное и юридическое лицо на общую сумму более 6,8 тысяч рублей. Постановления вступили в силу.

Справочно: За 1 полугодие 2026 г. по результатам контроля за соблюдением законодательства о ценах и ценообразовании МАРТ установлены нарушения более чем у 150 субъектов хозяйствования, направлено 75 предписаний о выявленных нарушениях, меры административной ответственности и профилактического характера применены в отношении 213 виновных лиц, штрафные санкции по рассмотренным административным делам составили более 128 тыс. руб. (в том числе по материалам прошлых лет).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.07.2026
валюта курс
EUR 3.3109
USD 2.9063
RUB 3.6718
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3304 +0.0243
USD 2.9133 +0.007
RUB 3.6624 -0.0094
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2950 3.3080
USD 2.8950 2.9050
RUB 3.5400 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 30.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1400 1.1450
EUR/RUB 92.0000 93.6000
USD/RUB 80.5000 82.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте