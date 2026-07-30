В ходе контрольно-аналитических мероприятий, проведённых Министерством антимонопольного регулирования и торговли, столичные ритейлеры и поставщики социально значимых продуктов попали под пристальное внимание ведомства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, так, ООО «ФартОкАбсолют» (г. Минск) при реализации куриных яиц превысило предельную торговую надбавку: вместо установленных 35 % (цена должна была составлять от 3,09 до 3,63 руб.) фактическая надбавка составила от 56,66 % до 62 % (цена – от 3,50 до 4,30 руб.). Экономический суд г. Минска наложил штрафы на должностное и юридическое лицо на общую сумму более 15 тысяч рублей. Постановления не вступили в силу.

КФХ «Дубица-агро» (Минская область) при реализации регулируемых товаров (картофель, морковь, свекла столовая, капуста белокочанная, лук репчатый, яблоки) в адрес бюджетных организаций завышало предельные отпускные цены и оптовые надбавки. Кроме того, в товарно-транспортных накладных не указывались обязательные сведения: цена производителя, вид скидки, размер оптовой надбавки, условия доставки. Экономический суд Минской области оштрафовал должностное и юридическое лицо на общую сумму более 6,8 тысяч рублей. Постановления вступили в силу.

Справочно: За 1 полугодие 2026 г. по результатам контроля за соблюдением законодательства о ценах и ценообразовании МАРТ установлены нарушения более чем у 150 субъектов хозяйствования, направлено 75 предписаний о выявленных нарушениях, меры административной ответственности и профилактического характера применены в отношении 213 виновных лиц, штрафные санкции по рассмотренным административным делам составили более 128 тыс. руб. (в том числе по материалам прошлых лет).