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Экономика РБ


СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОГО ДОМА В ЖК «ГУЛЛИВЕР» В МИНСКЕ ВЫШЛО НА СТАДИЮ ОТДЕЛКИ И МОНТАЖА ФАСАДОВ


12:16 30.07.2026

Строительство второго монолитного дома в ЖК «Гулливер» на пересечении улиц Притыцкого и Дунина-Марцинкевича в Минске вышло на стадию отделки и монтажа фасадов.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», в настоящее время на площадке объекта высокими темпами ведутся строительно-монтажные работы, в которых задействовано 150 специалистов и 15 субподрядных организаций. Функции заказчика выполняет Государственное предприятие «УКС Мингорисполкома», а генеральным подрядчиком выступает СУ-25 ОАО «Трест Минскпромстрой».

Новый объект представляет собой 19-этажный жилой дом на 4 подъезда, оборудованный подземным паркингом. К настоящему моменту несущий конструктив здания полностью готов, завершены кровельные работы. Специалисты приступили к монтажу оконных блоков и облицовке фасада, который согласно проекту будет комбинированным — с использованием вентилируемых систем из керамогранита и декоративной штукатурки.

Параллельно с наружным благоустройством осуществляются масштабные внутренние работы. В жилых и технических помещениях финиширует устройство перегородок. Профильные бригады выполняют штукатурные и стяжечные работы, а также производят монтаж внутренних электромонтажных и сантехнических систем.

Параллельно с монолитным домостроением меняется архитектурный облик и соседнего участка комплекса, отведенного под крупнопанельное жилье. Рядом с каркасными корпусами ОАО «МАПИД» ведет возведение серии высотных зданий. К настоящему времени завершена сборка первой 19-этажной «свечки», а на площадке второго аналогичного объекта ведутся работы на уровне фундамента. Всего проектом предусмотрено строительство четырех таких панельных домов.
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