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Экономика РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ПОСТРОЕНО ПОЧТИ 2,5 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


11:38 30.07.2026

В январе-июне 2026 г. организациями всех форм собственности Могилевской области построено 2464 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 225,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 88,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 39,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 10,5 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено в эксплуатацию 9,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 60,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 26,7% от общего ввода по области.
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