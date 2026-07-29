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Экономика РБ


«БЕЛАВИА» ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ ЭКСПОРТЕРОМ 2025 ГОДА В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ


11:34 30.07.2026

Национальная авиакомпания «Белавиа» одержала победу в номинации «Транспорт и логистика» на XX республиканском конкурсе «Лучший экспортер года», сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Церемония награждения лидеров белорусского бизнеса, организованная Белорусской торгово-промышленной палатой, прошла в торжественной обстановке.

Масштабный экономический турнир объединил 180 передовых предприятий со всех регионов страны, представляющих ключевые отрасли национальной экономики. Экспертная комиссия определяла лидеров в 17 номинациях, опираясь исключительно на объективные количественные показатели эффективности и объемы экспортных поставок.

Высокие финансовые результаты авиаперевозчика во многом стали возможны благодаря эффективной внутренней стратегии. Как подчеркнул генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец, главным достижением компании за последнее время стало масштабное обновление воздушного парка.

По словам руководителя, введение в эксплуатацию новых современных судов позволило существенно нарастить пассажиропоток и увеличить выручку. Этот шаг обеспечил не только финансовую устойчивость самого перевозчика, но и дал мощный импульс для развития региональных аэропортов, а также всего туристического бизнеса Беларуси.
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