Ежегодно 1 августа отмечается Всемирный день борьбы против рака легкого – одного из самых распространенных и социально значимых онкологических заболеваний. Несмотря на достижения современной медицины, рак легкого остается ведущей причиной смертности от злокачественных новообразований во всем мире. Беларусь занимает 14-е место в Европе по уровню заболеваемости этим видом рака.

Главная опасность заболевания заключается в том, что на ранних стадиях оно зачастую развивается бессимптомно либо проявляется неспецифическими симптомами: длительным кашлем, одышкой, повышенной утомляемостью. Поэтому многие пациенты обращаются к врачу уже на поздних стадиях. Между тем специалисты все чаще говорят о том, что именно ранняя диагностика становится главным фактором, определяющим прогноз лечения: чем раньше выявлено заболевание, тем больше возможностей есть для эффективной терапии.

Во всем мире все больше внимания уделяется скринингу людей из групп высокого риска. Наиболее эффективным методом ранней диагностики сегодня признана низкодозная компьютерная томография (НДКТ), которая позволяет выявлять опухоль на раннем этапе (I-II стадия) практически в 70%-80% случаев. Крупные международные исследования подтверждают, что регулярное прохождение такого обследования у людей с высоким риском развития заболевания значимо снижает смертность от рака легкого за счет своевременного начала радикального лечения

В группу высокого риска входят прежде всего лица старшего и пожилого возраста с длительным стажем курения (более 20-30 пачек-лет), включая тех, кто продолжает курить или отказался от сигарет относительно недавно (менее 15 лет назад). Именно им специалисты рекомендуют регулярно проходить профилактические осмотры и обсуждать с лечащим врачом необходимость дополнительных обследований. В Беларуси раннее выявление онкологических заболеваний становится одним из приоритетов системы здравоохранения: совершенствуются программы диспансеризации и профилактического наблюдения, что позволяет выявлять не только злокачественные новообразования на ранних стадиях, но и предопухолевые изменения, своевременное лечение которых помогает предотвратить развитие заболевания.

Главным фактором риска развития рака легкого по-прежнему остается курение. По оценкам экспертов, именно оно связано примерно с 85% случаев заболевания. При этом опасность представляет не только активное, но и пассивное курение. Дополнительными факторами риска считаются длительное воздействие загрязненного воздуха, вдыхание асбеста и других вредных веществ, а также хронические заболевания легких и наследственная предрасположенность.

Специалисты подчеркивают, что наиболее эффективной мерой профилактики остается полный отказ от употребления табака и никотина в любом виде, а также минимизация воздействия табачного дыма и других канцерогенных факторов. Вместе с тем специалисты обсуждают и концепцию снижения вреда для курильщиков с выраженной степенью зависимости, которым пока не удается по тем или иным причинам полностью отказаться от курения. По мнению экспертов Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР), если полный отказ от курения в конкретный момент для таких пациентов недостижим, возможно рассмотреть переход на продукты с научно доказанным пониженным риском, (например, сертифицированные электронные системы нагревания табака), в которых отсутствует процесс горения, и, следовательно, существенно снижено воздействие наиболее опасных токсикантов и канцерогенов, образующихся в классической сигарете. Такой переход может рассматриваться в качестве промежуточного этапа на пути к полному отказу от никотина.

Цель данного подхода — минимизировать пагубное воздействие на организм без дополнительного стресса и жестких ограничений.

Всемирный день борьбы с раком легкого напоминает, что современная онкология все чаще делает ставку не только на лечение, но и на раннее выявление заболевания. Отказ от курения, снижение воздействия канцерогенных факторов, регулярная диспансеризация и своевременное прохождение обследований позволяют выявить заболевание на той стадии, когда лечение наиболее эффективно.