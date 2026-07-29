ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНФИН С 1 АВГУСТА АКТУАЛИЗИРУЕТ ЦЕНЫ НА СКУПАЕМЫЕ У НАСЕЛЕНИЯ ДРАГМЕТАЛЛЫ


10:25 30.07.2026

Постановлением Министерства финансов от 28 июля 2026 г. № 34 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – 129,81 руб. (ранее 129,60 руб.); 500 – 173,08 руб. (ранее 172,80 руб.); 583, 585 – 202,50 руб. (ранее 202,18 руб.); 750 – 259,61 руб. (ранее 259,20 руб.); 900 – 311,54 руб. (ранее 311,04 руб.); 916 – 317,07 руб. (ранее 316,57 руб.); 950 – 328,84 руб. (ранее 328,32 руб.); 958 – 331,61 руб. (ранее 331,08 руб.);

платина – 950 – 131,05 руб. (ранее 130,35 руб.);

серебро – 750 – 3,72 руб. (ранее 3,83 руб.); 800 – 3,97 руб. (ранее 4,08 руб.); 875 – 4,34 руб. (ранее 4,46 руб.); 916 – 4,54 руб. (ранее 4,67 руб.); 925 – 4,59 руб. (ранее 4,72 руб.); 960 – 4,76 руб. (ранее 4,90 руб.).

Постановление Министерства финансов от 8 июля 2026 г. № 31 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.

Правовой акт вступает в силу с 1 августа 2026 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.07.2026
валюта курс
EUR 3.3109
USD 2.9063
RUB 3.6718
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3061 +0.0285
USD 2.9063 +0.0187
RUB 3.6718 -0.0134
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2950 3.3080
USD 2.8950 2.9050
RUB 3.5400 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 30.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1400 1.1450
EUR/RUB 92.0000 93.6000
USD/RUB 80.5000 82.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте