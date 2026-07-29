Постановлением Министерства финансов от 28 июля 2026 г. № 34 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – 129,81 руб. (ранее 129,60 руб.); 500 – 173,08 руб. (ранее 172,80 руб.); 583, 585 – 202,50 руб. (ранее 202,18 руб.); 750 – 259,61 руб. (ранее 259,20 руб.); 900 – 311,54 руб. (ранее 311,04 руб.); 916 – 317,07 руб. (ранее 316,57 руб.); 950 – 328,84 руб. (ранее 328,32 руб.); 958 – 331,61 руб. (ранее 331,08 руб.);

платина – 950 – 131,05 руб. (ранее 130,35 руб.);

серебро – 750 – 3,72 руб. (ранее 3,83 руб.); 800 – 3,97 руб. (ранее 4,08 руб.); 875 – 4,34 руб. (ранее 4,46 руб.); 916 – 4,54 руб. (ранее 4,67 руб.); 925 – 4,59 руб. (ранее 4,72 руб.); 960 – 4,76 руб. (ранее 4,90 руб.).

Постановление Министерства финансов от 8 июля 2026 г. № 31 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.

Правовой акт вступает в силу с 1 августа 2026 г.