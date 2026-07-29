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Экономика РБ
ВРП МИНСКА В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 2,2%
09:38 30.07.2026
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) города Минска в I полугодии 2026 года в текущих ценах составил 47,5 млрд. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 2,2% к уровню I полугодия 2025 г.
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