Экономика РБ

ВРП МИНСКА В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 2,2%

09:38 30.07.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) города Минска в I полугодии 2026 года в текущих ценах составил 47,5 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 2,2% к уровню I полугодия 2025 г.