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Экономика РБ
ЧЕБОТАРЬ ОБОЗНАЧИЛ ТРИ ПРИНЦИПА НОВОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ НА 2027 ГОД
09:13 30.07.2026
Параметры Прогноза-2027 определены под задачи Программы-2030. Об этом заявил 29 июля 2026 года министр экономики Юрий Чеботарь, выступая с докладом на заседании Президиума Совета Министров под председательством Премьер-министра Александра Турчина, где рассматривался проект Указа «О важнейших показателях и параметрах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2027 год».
По словам министра экономики, параметры Прогноза-2027 определены под задачи Программы пятилетки с учетом складывающихся текущих и прогнозируемых внешних условий: экспорт товаров и услуг – 102,9 %, инвестиции – 103,1 %, инфляция – не более 6 %. ВВП будет складываться в размере около 360 млрд. рублей.
Сохраняются проверенные временем инструмент достижения этих показателей – Целевой план, и механизмы – инвестиционная, производственная и экспортная программы.
Характеризуя инвестиционно-производственную программу, Юрий Чеботарь обозначил новый подход, базирующийся на трех принципах: строить быстрее, вводить скорее мощности, получать эффект от проектов и производств раньше.
«Соответственно ставим три задачи: быстрее выйти на заявленные мощности по уже реализованным проектам, ускорить завершение инвестпроектов, обеспечить ускоренный старт новых бизнес-идей.
Всего предстоит осуществить реализацию более 650 инвестиционных проектов региональных и отраслевых планов на 2027 год», – пояснил министр.
Реализация проектов и запуск новых товаров существенно укрепит потенциал экспортной программы, ключевая задача которой – диверсификация рынков. Для этого объёмы каскадированы по трем направлениям: страны СНГ, государства «дальней дуги», Российская Федерация.
«Особый акцент в программе – на более динамичном, почти в 2 раза превышающем товарный, экспорте услуг. Основные драйверы – IT-сфера, туризм, транспорт, образование и медицина», – отметил Юрий Чеботарь.
Как отметил в завершение руководитель Министерства, реализация перечисленных программ позволит обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов населения.
«Планируется, что средняя зарплата по экономики будет с ростом «плюс» 3,4% в реальном выражении. Возрастет покупательная способность населения в условиях замедления инфляции», – резюмировал Юрий Чеботарь.
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