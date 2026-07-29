Параметры Прогноза-2027 определены под задачи Программы-2030. Об этом заявил 29 июля 2026 года министр экономики Юрий Чеботарь, выступая с докладом на заседании Президиума Совета Министров под председательством Премьер-министра Александра Турчина, где рассматривался проект Указа «О важнейших показателях и параметрах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2027 год».

По словам министра экономики, параметры Прогноза-2027 определены под задачи Программы пятилетки с учетом складывающихся текущих и прогнозируемых внешних условий: экспорт товаров и услуг – 102,9 %, инвестиции – 103,1 %, инфляция – не более 6 %. ВВП будет складываться в размере около 360 млрд. рублей.

Сохраняются проверенные временем инструмент достижения этих показателей – Целевой план, и механизмы – инвестиционная, производственная и экспортная программы.

Характеризуя инвестиционно-производственную программу, Юрий Чеботарь обозначил новый подход, базирующийся на трех принципах: строить быстрее, вводить скорее мощности, получать эффект от проектов и производств раньше.

«Соответственно ставим три задачи: быстрее выйти на заявленные мощности по уже реализованным проектам, ускорить завершение инвестпроектов, обеспечить ускоренный старт новых бизнес-идей.

Всего предстоит осуществить реализацию более 650 инвестиционных проектов региональных и отраслевых планов на 2027 год», – пояснил министр.

Реализация проектов и запуск новых товаров существенно укрепит потенциал экспортной программы, ключевая задача которой – диверсификация рынков. Для этого объёмы каскадированы по трем направлениям: страны СНГ, государства «дальней дуги», Российская Федерация.

«Особый акцент в программе – на более динамичном, почти в 2 раза превышающем товарный, экспорте услуг. Основные драйверы – IT-сфера, туризм, транспорт, образование и медицина», – отметил Юрий Чеботарь.

Как отметил в завершение руководитель Министерства, реализация перечисленных программ позволит обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов населения.

«Планируется, что средняя зарплата по экономики будет с ростом «плюс» 3,4% в реальном выражении. Возрастет покупательная способность населения в условиях замедления инфляции», – резюмировал Юрий Чеботарь.