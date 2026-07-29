Проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2027 год рассмотрели на заседании Президиума Совета Министров с участием премьер-министра Беларуси Александра Турчина, сообщает пресс-служба Правительства.

"Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера - Российской Федерации", - отметил премьер-министр.

Для Правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиций в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции.

"Перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году", - подчеркнул Александр Турчин.

Также Александр Турчин отметил, что за каждым действием должна стоять эффективность. "Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера где мы сегодня можем прибавить", - добавил премьер-министр.