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Экономика РБ
ФСЗН УПРОЩАЕТ ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ СПРАВОК ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ С 1 АВГУСТА
17:01 29.07.2026
1 августа 2026 года в Беларуси изменится порядок согласования справок в ФСЗН о выполнении обязательств по страховым взносам.
МИНСК, 29 июля /ЭКОПРЕСС/. Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, речь идет о документах, подтверждающих, что отчисления на обязательное страхование и профессиональное пенсионное страхование уплачены в полном объеме или отсутствуют.
Процедура переходит в автоматизированный режим и будет осуществляться напрямую через обслуживающий банк. Такое нововведение призвано сделать взаимодействие бизнеса, банковских учреждений и органов Фонда социальной защиты населения более удобным и оперативным.
В связи с автоматизацией процесса работодателям больше не потребуется использовать информационный ресурс «Личный кабинет плательщика взносов» для согласования этих документов.
Для тех, кто предпочитает традиционный формат, сохраняется альтернативный вариант. Получить согласование справки по-прежнему можно при личном обращении в районный отдел или сектор областного либо Минского городского управления ФСЗН.
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