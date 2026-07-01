1 августа 2026 года в Беларуси изменится порядок согласования справок в ФСЗН о выполнении обязательств по страховым взносам.

МИНСК, 29 июля /ЭКОПРЕСС/. Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, речь идет о документах, подтверждающих, что отчисления на обязательное страхование и профессиональное пенсионное страхование уплачены в полном объеме или отсутствуют.

Процедура переходит в автоматизированный режим и будет осуществляться напрямую через обслуживающий банк. Такое нововведение призвано сделать взаимодействие бизнеса, банковских учреждений и органов Фонда социальной защиты населения более удобным и оперативным.

В связи с автоматизацией процесса работодателям больше не потребуется использовать информационный ресурс «Личный кабинет плательщика взносов» для согласования этих документов.

Для тех, кто предпочитает традиционный формат, сохраняется альтернативный вариант. Получить согласование справки по-прежнему можно при личном обращении в районный отдел или сектор областного либо Минского городского управления ФСЗН.