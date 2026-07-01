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Экономика РБ
СОТРУДНИКАМИ БЭП ПРЕСЕЧЕНА КОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДВУХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ
15:49 29.07.2026
Сотрудниками БЭП пресечена коррупционная деятельность двух должностных лиц госпредприятий, сообщает Telegram-канал МВД Беларуси.
На Могилевщине руководитель организации, осуществляющей материально-техническое обеспечение сельскохозяйственной отрасли, на системной основе обеспечивал выбор одной и той же фирмы в качестве исполнителя работ по ремонту техники. За оказанное содействие он неоднократно получал от бизнесмена незаконное денежное вознаграждение.
Аналогичный факт выявлен в Витебской области. Главный инженер одного из сельхозпредприятий, действуя в интересах того же коммерсанта, способствовал заключению договоров на выполнение ремонтных работ.
Следователями возбуждены уголовные дела. Общая сумма переданных взяток уточняется.
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