Сотрудниками БЭП пресечена коррупционная деятельность двух должностных лиц госпредприятий, сообщает Telegram-канал МВД Беларуси.

На Могилевщине руководитель организации, осуществляющей материально-техническое обеспечение сельскохозяйственной отрасли, на системной основе обеспечивал выбор одной и той же фирмы в качестве исполнителя работ по ремонту техники. За оказанное содействие он неоднократно получал от бизнесмена незаконное денежное вознаграждение.

Аналогичный факт выявлен в Витебской области. Главный инженер одного из сельхозпредприятий, действуя в интересах того же коммерсанта, способствовал заключению договоров на выполнение ремонтных работ.

Следователями возбуждены уголовные дела. Общая сумма переданных взяток уточняется.