В январе-июне 2026г. в Минске организациями всех форм собственности построено 2,4 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 172,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 32,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 18,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 24,3 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено в эксплуатацию 22,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.