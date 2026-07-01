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Экономика РБ
МТС И А1 ПРИЗНАНЫ ДОМИНАНТАМИ НА РЫНКЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЯЗИ
14:13 29.07.2026
МТС и А1 признаны доминантами на рынке предоставления инфраструктуры для размещения оборудования базовых станций сотовой связи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в Беларуси завершился масштабный анализ рынка предоставления инфраструктуры объектов электросвязи для размещения базовых станций сотовой подвижной электросвязи, проведенный профильным министерством.
По итогам проверки МАРТ включил СООО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» и УП «А1» в республиканский реестр субъектов-доминантов. Данный статус подтверждает их ключевое влияние на рынок инфраструктуры для мобильного оборудования.
Сразу после включения компаний в государственный реестр регулятор применил к ним меры антимонопольного воздействия. В качестве основного способа контроля ценовой политики операторов МАРТ утвердил введение предельных максимальных тарифов на их услуги в данном сегменте.
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