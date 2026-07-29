Базовой организацией Белорусского государственного университета стало ОАО «АСБ Беларусбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, соответствующий договор о взаимодействии университета с организацией-заказчиком кадров при подготовке специалистов подписали сегодня, 28 июля, проректор по учебной работе и интернационализации образования вуза Виктор Кочин и заместитель председателя правления банка Дмитрий Красковский.

Договор прописывает сотрудничество сторон в области совместного обучения будущих экономистов с целью их дальнейшего трудоустройства в финансовую структуру. В частности, сотрудники банка будут привлекаться для содержательного наполнения, дополнения и корректировок учебных планов и программ; утверждения тем курсовых и дипломных работ; участия в государственных экзаменационных комиссиях. Кроме того, базовая организация окажет поддержку в проведении практик и лабораторных занятий, выполнении научно-исследовательских проектов студентами, углублении информационной осведомленности обучающихся по направлениям банковской деятельности и др.

Отметим, всего БГУ имеет договоры о подготовке специалистов с 371 базовой организацией. Взаимодействие с ОАО «АСБ Беларусбанк» реализуется рамках подписанного в июне этого года соглашения о сотрудничестве. Также двухстороннее партнерство активно углубляется в рамках совместных инициатив по развитию финансовой грамотности молодежи и студенческого предпринимательства. К слову, в структуре банка трудится около 400 выпускников БГУ, а за последние три года более 60 студентов вуза прошли практику на базе учреждения.