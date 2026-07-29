me/kgk_oficial/9531"> сообщает Telegram-канал КГК.

Установлены факты реализации недоброкачественной продукции, продукции с истекшим сроком годности, отсутствия документов по качеству и безопасности на мясные полуфабрикаты и кондитерские изделия общим весом более 48 кг (сняты с продажи)

К примеру, срок просрочки ветчины составил 14 дней, а пирожные продавались с плесенью, при этом определить сроки их годности было невозможно, так как на упаковке они не были указаны.

Кроме того, в торговом объекте использовалось загрязненное оборудование, на ряд реализуемых товаров отсутствовали ценники.

По результатам мониторинга деятельность торгового объекта приостановлена до полного устранения нарушений.

Информация направлена в Логойский райисполком и Минский облпотребсоюз для привлечения виновных к ответственности.