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Экономика РБ


В ЛОГОЙСКОМ РАЙОНЕ ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА ГАСТРОЛАВКИ


13:26 29.07.2026

me/kgk_oficial/9531"> сообщает Telegram-канал КГК.

Установлены факты реализации недоброкачественной продукции, продукции с истекшим сроком годности, отсутствия документов по качеству и безопасности на мясные полуфабрикаты и кондитерские изделия общим весом более 48 кг (сняты с продажи)

К примеру, срок просрочки ветчины составил 14 дней, а пирожные продавались с плесенью, при этом определить сроки их годности было невозможно, так как на упаковке они не были указаны.

Кроме того, в торговом объекте использовалось загрязненное оборудование, на ряд реализуемых товаров отсутствовали ценники.

По результатам мониторинга деятельность торгового объекта приостановлена до полного устранения нарушений.

Информация направлена в Логойский райисполком и Минский облпотребсоюз для привлечения виновных к ответственности.
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