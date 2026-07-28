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Экономика РБ


В МИНТРУДА НАПОМНИЛИ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ОБНОВЛЕННОГО ПОРТАЛА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ


12:11 29.07.2026

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси напомнили гражданам о работе обновленного портала соцзащиты.

Этот электронный ресурс помогает быстрее и проще взаимодействовать с государственными структурами, а также получать необходимую помощь без лишних визитов в учреждения.

С помощью платформы жители страны могут значительно сэкономить время при планировании встреч. На сайте открыта онлайн-запись к специалистам любого ведомства системы: от территориальных центров социального обслуживания (ТЦСОН) и Фонда соцзащиты (ФСЗН) до Департамента государственной инспекции труда.

Важной функцией личного кабинета остается дистанционный заказ социальных услуг. На портале можно оформить заявку на помощь сиделки, соцработника или няни от местного ТЦСОН. При этом запросить поддержку разрешается не только для себя, но и для своих родственников или пожилых соседей.

Для защиты трудовых и социальных прав граждан работают и оперативные каналы связи. Через специальный чат-бот в Telegram (@pszbyBot) можно быстро сообщить о задержке заработной платы или положенных государством пособий.

Кроме того, на портале доступна интерактивная карта «Доступная среда», созданная для маломобильных граждан. Этот сервис регулярно обновляется и помогает проверить, насколько аптеки, больницы, вокзалы и другие городские объекты приспособлены для людей с инвалидностью.
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