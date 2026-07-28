Минский тракторный завод примет рекордное количество участников студенческих отрядов в третьем трудовом семестре 2026 года. Всего за лето на предприятии поработают около 350 человек. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил ведущий специалист по работе с молодежью ОАО «МТЗ» Владислав Тхорев.

«Мы чувствуем интерес молодежи к МТЗ. В этом году подняли планку до рекордных 350 бойцов, что на 100 человек больше, чем в 2025-м. Часть из них задействована в республиканском проекте «Тракторостроитель». География обширна. Ребята трудятся по различным профилям, включая производственные, строительные и педагогические отряды. На заводе студенты осваивают работу слесарей механосборочных работ, встают за станки, пробуют себя в роли бетонщиков, маляров и в других профессиях», — отметил Владислав Тхорев.

Он подчеркнул, что Беларусь остается одной из немногих стран на постсоветском пространстве, где движение студотрядов закреплено законодательно. Это способствует росту его популярности. По данным ЦК ОО «БРСМ», только на начало июля в составе отрядов по всей стране отработали около 20 тыс. человек. «Студотряды дают тройной эффект: трудовой, воспитательный и профориентационный. Для многих молодых ребят это школа взрослой жизни с ее ценностями, инициативой, командным духом и первыми настоящими победами», — добавил ведущий специалист по работе с молодежью.