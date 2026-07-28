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Экономика РБ
В ЖОДИНО ПОЯВИТСЯ ПАРК МИРА
11:56 29.07.2026
Жодинским городским Советом депутатов 9 июля 2026 г. принято решение № 131 «О присвоении наименования парку города Жодино».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусмотрено присвоение наименования существующему парку, расположенному в границах улиц 50 лет Октября, Лебедевского, Деревянко и проспекта Мира в Жодино. На белорусском языке он будет называться «парк Міру», на русском – «парк Мира».
Решение принято в соответствии с Законом Республики Беларусь от 16 ноября 2010 г. № 190-З «О наименованиях географических объектов».
Правовой акт вступает в силу с 30 июля 2026 г.
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