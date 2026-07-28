Жодинским городским Советом депутатов 9 июля 2026 г. принято решение № 131 «О присвоении наименования парку города Жодино».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусмотрено присвоение наименования существующему парку, расположенному в границах улиц 50 лет Октября, Лебедевского, Деревянко и проспекта Мира в Жодино. На белорусском языке он будет называться «парк Міру», на русском – «парк Мира».

Решение принято в соответствии с Законом Республики Беларусь от 16 ноября 2010 г. № 190-З «О наименованиях географических объектов».

Правовой акт вступает в силу с 30 июля 2026 г.