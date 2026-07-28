Число участников программы добровольного пенсионного страхования в Беларуси превысило 87 тыс. человек.

Как сообщает пресс-служба Минфина, по итогам первого полугодия 2026 года к республиканской программе «3+3» присоединились еще 19,9 тысячи граждан. Интерес белорусов к созданию личной финансовой подушки безопасности для заслуженного отдыха продолжает активно расти. При этом программа уже успешно работает на практике: на сегодняшний день выплаты получают 434 человека.

Такая востребованность механизма объясняется простотой его подключения для работающих граждан. Чтобы начать формирование дополнительных накоплений, достаточно сделать два простых шага. Сначала необходимо заключить договор в офисе или онлайн на сайте компании «Стравита», а затем — передать копию страхового свидетельства и заявление об удержании взноса в бухгалтерию своего работодателя.