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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ ПРЕВЫСИЛО 87 ТЫС.
11:06 29.07.2026
Число участников программы добровольного пенсионного страхования в Беларуси превысило 87 тыс. человек.
Как сообщает пресс-служба Минфина, по итогам первого полугодия 2026 года к республиканской программе «3+3» присоединились еще 19,9 тысячи граждан. Интерес белорусов к созданию личной финансовой подушки безопасности для заслуженного отдыха продолжает активно расти. При этом программа уже успешно работает на практике: на сегодняшний день выплаты получают 434 человека.
Такая востребованность механизма объясняется простотой его подключения для работающих граждан. Чтобы начать формирование дополнительных накоплений, достаточно сделать два простых шага. Сначала необходимо заключить договор в офисе или онлайн на сайте компании «Стравита», а затем — передать копию страхового свидетельства и заявление об удержании взноса в бухгалтерию своего работодателя.
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