В Беларуси на 29 июля намолочено 3,022 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 620 тыс.тонн, Гродненская – 590 тыс. тонн, Брестская – 857 тыс.тонн, Могилевская – 291 тыс.тонн, Гомельская – 492 тыс.тонн, Витебская – 172 тыс..тонн.

Убрано культур на зерно (с учетом рапса, без кукурузы) на площади 862 тыс.га, что составляет 35% от общей площади в 2 млн. 432 тыс.га

Вытереблено льна на 27 тыс.га, что составляет 62 % запланированных площадей. Теребление льна идет темпами, более чем в два раза превышающими прошлогодние, динамика сохраняется всеми областями.

В счет госзаказа поставлено: продовольственного зерна - 61 тыс. тонн (9% от плана в 663 тыс. тонн), маслосемян рапса - 76 тыс.тонн (46% от плана в 100 тыс. тонн), пивоваренного ячменя - 21 тыс. тонн ( 25% от плана в 86 тыс.тонн).

Скошено трав вторым укосом на площади 692 тыс.га, что составляет 68% от плана в 1 млн 10 тыс. т.га.

Заготовлено сена 425 тыс.тонн — 59% от плана. Силоса заготовлено 351 тыс.тонн, что составляет более 1% от плана в 20 млн 519 тыс.тонн. Травяных кормов заготовлено 3 млн 383 тыс.тонн кормовых единиц, что что составляет 33% от плана в 10 млн 131 тыс.тонн. Сенажа заготовлено 10 млн 957 тыс.тонн, что составляет 77% от плана в 14 млн 309 тыс.тонн.

Наличие минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под озимый сев - 185 т.т.д.в., что составляет 107% к плану.