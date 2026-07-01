С 1 августа 2026 года в Беларуси изменятся размеры государственной адресной социальной помощи.

Как сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты, основным и самым востребованным видом помощи остается ежемесячное социальное пособие. На него могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход по объективным причинам не достигает критерия нуждаемости, который с 1 августа составит 530,37 рубля. При этом для многодетных семей предусмотрены более мягкие условия: им выплата назначается, если доход на одного человека не превышает 1,15 величины этого критерия, то есть 609,93 рубля.

Если же граждане или семьи не просто имеют невысокий доход, а столкнулись со внезапными форс-мажорными обстоятельствами, государство поддерживает их разово. Для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, предусмотрено единовременное социальное пособие. Его можно получить при условии, что среднедушевой доход составляет не более 1,5 величины критерия нуждаемости — с августа этот порог поднимется до 795,56 рубля.

Наряду с денежной поддержкой в рамках адресной помощи предусмотрена и целевая компенсация за покупку жизненно важных товаров. В частности, уязвимые категории граждан могут рассчитывать на пособие для возмещения затрат на приобретение предметов гигиены. Эта выплата предоставляется инвалидам I группы и детям-инвалидам с IV степенью утраты здоровья независимо от доходов семьи. Главное условие для ее получения — наличие документов о расходах, а также рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или заключении врачебно-консультационной комиссии.

Помимо заботы о взрослых и детях с инвалидностью, особое внимание уделяется поддержке молодых родителей в самый ответственный период. Четвертый вид помощи — обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни. По общему правилу бесплатное детское питание полагается семьям, чей доход ниже обновленного критерия в 530,37 рубля. Однако в случае рождения двойни или более детей одновременно государственные продуктовые наборы предоставляются абсолютно всем родителям, независимо от уровня их заработка.