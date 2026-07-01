Российские электронные торговые площадки открывают новые возможности для белорусских поставщиков и производителей. Торговать с Россией напрямую становится проще. Это подтверждает кейс минского агентства по брендингу и дизайну.

Товарооборот между Россией и Беларусью продолжает расти. В 2025 году он превысил 152 млрд белорусских рублей, что на 2,8% выше 2024 года . Вместе с этим, расширяются и возможности белорусских компаний для участия в российских закупочных процедурах.

Российский рынок закупок охватывает широкий спектр отраслей — от промышленности и строительства до IT и digital-услуг. Процедуры проводятся как государственными учреждениями по федеральному закону, так и компаниями с госучастием, в более простой форме. Для белорусских бизнесменов особенно актуальны последние категории процедур — аналог механизма, который сейчас только формируется в Беларуси.

Белорусские компании уже успешно используют этот канал. Минская компания ООО «Фидо Диджитал», специализирующаяся на брендинге, дизайне, разработке и поддержке сайтов, а также SMM и digital-сопровождении, прошла путь от первой заявки до заключенного контракта с российским заказчиком через федеральную электронную торговую площадку «ТЭК-Торг» (входит в Группу компаний Петербургская Биржа). Путь был не быстрым, но достаточно понятным, отмечает руководитель компании Наталья Вашемирская:

«Решение о выходе на российский рынок принималось последовательно и было связано с оценкой его емкости и спроса на комплексные digital-услуги. До участия в процедурах мы изучили требования к участникам, особенности работы электронных площадок и порядок подготовки заявок.

Первое участие показало высокий уровень формализации процедур и значительный объем документации — но полученный опыт позволил скорректировать подход. В дальнейшем мы приняли участие в закупке в сфере графического дизайна и по итогам процедуры были признаны победителем. Когда мы получили первый контракт, стало понятно, что барьер входа преодолен. Дальше это уже вопрос системной работы. Это игра в долгую — важна последовательность действий и стратегический подход. При этом даже при ограниченном количестве поданных заявок можно получить результат.

Первый подписанный контракт на ЭТП — это уже подтвержденный опыт работы с российскими заказчиками, который открывает двери к следующим процедурам. Мы планируем продолжать и наращивать присутствие на российском рынке. Наиболее перспективными для нас направлениями считаем создание и поддержку сайтов, брендинг и SMM. Белорусским компаниям стоит пробовать: это как минимум опыт, как максимум — реальная возможность выхода на российский рынок».

По оценке компании, российский рынок закупок характеризуется более высокой степенью формализации по сравнению с белорусской практикой. Вместе с тем прозрачность и регламентированность процедур создают равные условия для всех участников — в том числе иностранных. Это делает рынок предсказуемым и открытым для белорусского бизнеса, готового к системной работе.

«Создание безбарьерной среды для торговли и закупок на пространстве ЕАЭС — стратегический приоритет Группы компаний Петербургская Биржа и ТЭК-Торга в частности. Мы видим реальный интерес белорусского бизнеса к российскому рынку — и готовы делать этот путь короче и понятнее. Чем глубже интеграция, тем больше возможностей для обеих сторон», - отметил генеральный директор ЭТП «ТЭК-Торг» Марат Загидуллин.

Расширение участия белорусских поставщиков в российских закупках соответствует задачам, закрепленным в «дорожной карте» по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года, — в части развития кооперационного сотрудничества и создания безбарьерной среды для бизнеса государств-членов Союза. Электронные торговые площадки становятся одним из ключевых инструментов реализации этих задач на практике.

Справка: Федеральная электронная торговая площадка «ТЭК-Торг» входит в состав Группы компаний Петербургская Биржа. Компания была основана в 2015 году как часть группы, сфокусированная на проведении электронных торгов и государственных и коммерческих закупок. В 2018 году площадка получила статус федеральной. За 10 лет работы с помощью ЭТП «ТЭК-Торг» обеспечена потребность крупнейших российских государственных и корпоративных заказчиков в лице крупнейших системообразующих компаний в организации закупочных процедур на сумму более 30 трлн рублей.

Сегодня ЭТП «ТЭК-Торг» является точкой взаимодействия 1 миллиона поставщиков и более 7000 организаторов закупок. Функционал площадки позволяет проводить торги в соответствии с нормами 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также организовывать торги имуществом. Кроме того, ЭТП «ТЭК-Торг» является ключевой площадкой для обеспечения закупочной деятельности для компаний ТЭК России. Компания обладает лицензиями на работу со стороны ФСБ РФ, ФСТЭК РФ.

Основными треками развития компании являются такие, как создание безбарьерных условий для осуществления закупочной деятельности на пространствах ЕАЭС и БРИКС, интеграция современных инструментов электронной коммерции в закупочную деятельность, создание федерального единого доверенного оператора управлениями данными НСИ на базе площадки, а также цифровизация и повышение степени прозрачности закупок.