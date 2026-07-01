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Экономика РБ
ВВОД ЖИЛЬЯ В БЕЛАРУСИ ЗА ИЮНЬ ВЫРОС В 2,4 РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С МАЕМ
14:04 28.07.2026
Ввод жилья в Беларуси за июнь вырос в 2,4 раза по сравнению с маем.
Как сообщает пресс-служба Правительства, за январь-июнь 2026 года в Беларуси введено в эксплуатацию 1633,2 тыс. кв.м жилья. Выполнение составило 40% от годового плана при задании на первое полугодие в 35%.
За 6 месяцев введено 195,2 тыс. кв.м арендного жилья, что на 58,5% больше, чем в первом полугодии 2025 года. Жилья с государственной поддержкой введено 237,3 тыс. кв.м - 99,6% от всего годового плана.
Индивидуальных жилых домов введено 876,5 тыс. кв.м. Доля частного сектора составила 53,7% от общего ввода.
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