ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ МАТПОМОЩЬ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ


13:20 28.07.2026

В Беларуси многодетные семьи получат единовременную матпомощь к новому учебному году.

Как сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты, выплаты перед началом учебного сезона составят 159,11 рубля на каждого ребенка-школьника. Эта сумма эквивалентна 30% бюджета прожиточного минимума, действующего в стране.

Государственная поддержка охватит порядка 230 тысяч учащихся. Финансовую помощь выделят более чем 112 тысячам многодетных семей по всей республике.

При назначении выплат материальное положение родителей учитываться не будет, поскольку пособие предоставляется независимо от общего дохода семьи. Единственным важным условием для зачисления средств является наличие базового счета, на который и будет переведена материальная помощь к школе
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2026
валюта курс
EUR 3.2849
USD 2.8827
RUB 3.6865
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2026
валюта курс +/-
USD 2.8827 +0.0022
RUB 3.6865 -0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2860 3.3000
USD 2.8830 2.8900
RUB 3.5700 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 28.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1400 1.1450
EUR/RUB 91.5000 92.5000
USD/RUB 80.2000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте