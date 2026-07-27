В Беларуси многодетные семьи получат единовременную матпомощь к новому учебному году.

Как сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты, выплаты перед началом учебного сезона составят 159,11 рубля на каждого ребенка-школьника. Эта сумма эквивалентна 30% бюджета прожиточного минимума, действующего в стране.

Государственная поддержка охватит порядка 230 тысяч учащихся. Финансовую помощь выделят более чем 112 тысячам многодетных семей по всей республике.

При назначении выплат материальное положение родителей учитываться не будет, поскольку пособие предоставляется независимо от общего дохода семьи. Единственным важным условием для зачисления средств является наличие базового счета, на который и будет переведена материальная помощь к школе