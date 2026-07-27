С 1 августа 2026 года белорусские граждане смогут получить повышенную финансовую поддержку от государства для организации своего дела.

Как сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты, размер единовременной безвозвратной субсидии традиционно привязан к бюджету прожиточного минимума (БПМ) и будет действовать по 31 октября 2026 года. Сумма выплаты напрямую зависит от места регистрации будущего предпринимателя и специфики его деятельности.

Жители городов при открытии бизнеса смогут рассчитывать на государственную поддержку в размере 11 БПМ, что составит 5 834,07 рубля. Для тех, кто решит развивать свое дело в сельской местности, малых городах или районах с высокой напряженностью на рынке труда, предусмотрены повышенные подъемные — 15 БПМ, или 7 955,55 рубля. Максимальную выплату в размере 20 БПМ, которая эквивалентна 10 607,4 рубля, государство выделит на стартапы, связанные с внедрением результатов научных исследований и разработок.

Чтобы воспользоваться этой возможностью и получить стартовый капитал, соискателям необходимо соблюсти несколько обязательных условий. Претендовать на выплаты могут совершеннолетние граждане, официально зарегистрированные в качестве безработных в службе занятости. Для запуска процесса финансирования необходимо подать заявление и предоставить готовый бизнес-план. При этом будущим предпринимателям не стоит бояться бумажной работы: специалисты службы занятости готовы помочь в составлении документов или бесплатно направить новичков на обучение основам предпринимательской деятельности.