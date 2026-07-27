МТС объявляет о масштабном расширении географии 5G-роуминга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, партнерская сеть компании выросла до 46 операторов в 36 направлениях по всему миру. Пятое поколение связи доступно абонентам МТС в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и даже в Северной Америке.

В Европе 5G-интернет работает в Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Кипре, Латвии, Литве, Люксембурге, Молдове, Польше, Португалии, Сербии, Словакии, Словении, Хорватии, Швейцарии, Лихтенштейне, Эстонии и Финляндии. В других частях света — в Алжире, Армении, Грузии, Израиле, Индонезии, Казахстане, Катаре, ОАЭ, Омане, Пуэрто-Рико, Саудовской Аравии, Таиланде, Турции, Узбекистане и Южной Корее. И это далеко не предел: в ближайшие дни география пополнится новыми направлениями.

Для использования 5G за границей достаточно иметь устройство с поддержкой технологии — все необходимые услуги по умолчанию включены в актуальные тарифы. В поездках доступны интернет-пакеты от 1 до 10 Гб трафика, «Unlim за границей» или комфортные интервальные тарифы. Подробную информацию по направлениям можно найти в специальном разделе на сайте МТС.

Абоненты МТС все чаще выбирают высокоскоростной интернет в поездках. После запуска комфортных тарифов без переплат в июне число дата-пользователей за границей Союзного государства выросло на четверть год к году. Всего же в первом полугодии они сгенерировали почти 50 тысяч Гб трафика.

Первая половина 2026 года перекроила туристическую карту белорусов. Возглавил обновленный рейтинг Казахстан, который благодаря взлету сразу на пять позиций стал новым абсолютным лидером по потреблению трафика. Он сместил с первой строчки Польшу, опустившуюся на второе место. Тройку лидеров по-прежнему замыкает Литва, которая, как и польское направление, сейчас демонстрирует отрицательную динамику. Стабильность на этом фоне сохраняет лишь Китай, уверенно удерживающий за собой четвертую позицию.

Остальные традиционные направления заметно сдают позиции. Так, Турция потеряла два пункта и опустилась на пятое место, а Германия сместилась на шестую строчку. В то же время нижнюю часть таблицы перекроили амбициозные новички: на седьмое место с ростом в шесть пунктов ворвался Азербайджан, а следом за ним расположился Узбекистан, показавший рекордный взлет сразу на девять позиций. Замыкают десятку Грузия и Италия, потерявшие по два пункта и зафиксировавшие падение интереса со стороны абонентов.

Столь выраженное падение европейских позиций на фоне стремительного взлета восточных направлений наглядно демонстрирует глобальный разворот туристических и деловых маршрутов белорусов в сторону Центральной Азии и Кавказа.

5G-роуминг — закономерное продолжение масштабной работы внутри страны. Впервые абоненты МТС получили 5G в домашней сети еще в начале апреля. Всего работают более 1,1 тысячи базовых станций в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве. Инфраструктурный доступ в Беларуси обеспечивает компания beCloud.

При этом пользоваться интернетом пятого поколения могут не только жители, но и гости страны. Въезжая в Беларусь, доступ к 5G в сети МТС имеют абоненты 53 зарубежных операторов из 39 государств и территорий. Так технология становится глобальной, а Беларусь — полноценной частью мировой экосистемы 5G. Подробнее о сети пятого поколения можно узнать здесь.