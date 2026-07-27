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Экономика РБ


КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ БЕЛОРУСОВ В ИЮНЕ ВЫРОСЛО НА 22,4 ТЫС. ЧЕЛОВЕК


11:44 28.07.2026

В экономике Республики Беларусь в июне 2026 г. было занято 4,1829 млн. человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, количество занятых за прошлый месяц увеличилось на 22,4 тыс. человек.
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