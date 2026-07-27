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Экономика РБ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР БЕЛАРУСИ ДЕМОНСТРИРУЕТ УВЕРЕННЫЙ РОСТ СПРОСА НА СВОЮ ПРОДУКЦИЮ
11:00 28.07.2026
Руководители промпредприятий ожидают увеличения спроса на свою продукцию и роста объемов производства. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса, проведенного НИЭИ Минэкономики в июле текущего года, сообщает пресс-служба экономического ведомства.
Согласно исследованию, 72 % руководителей сообщают о повышении либо сохранении объемов выпуска, 76 % респондентов отмечают рост либо стабильную динамику спроса.
Существенно увеличилась доля ответов об сокращении запасов готовой продукции – до 35 %.
Средний период обеспеченности заказами остался неизменным – 2,9 месяца.
Большинство участников исследования указало на сохранение текущего уровня занятости: о росте численности работников сообщило 11 % опрошенных.
Прогнозная оценка инвестиционной активности остается положительной. Ее рост в ближайшие три месяца планируют 19 % руководителей, 72 % – сохранение текущего уровня. Среди ключевых направлений использования капитала лидируют обновление (74 %) и расширение (34 %) производственных мощностей. В ресурсосбережение и снижение трудовых издержек инвестировали 20 % и 16 % компаний соответственно.
В краткосрочной перспективе более половины топ-менеджеров полагают, что текущая динамика спроса сохранится, еще 35 % респондентов прогнозируют его рост. Наращивание объемов производства планируют 36 % руководителей предприятий, 19 % – увеличение численности работников.
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