Руководители промпредприятий ожидают увеличения спроса на свою продукцию и роста объемов производства. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса, проведенного НИЭИ Минэкономики в июле текущего года, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Согласно исследованию, 72 % руководителей сообщают о повышении либо сохранении объемов выпуска, 76 % респондентов отмечают рост либо стабильную динамику спроса.

Существенно увеличилась доля ответов об сокращении запасов готовой продукции – до 35 %.

Средний период обеспеченности заказами остался неизменным – 2,9 месяца.

Большинство участников исследования указало на сохранение текущего уровня занятости: о росте численности работников сообщило 11 % опрошенных.

Прогнозная оценка инвестиционной активности остается положительной. Ее рост в ближайшие три месяца планируют 19 % руководителей, 72 % – сохранение текущего уровня. Среди ключевых направлений использования капитала лидируют обновление (74 %) и расширение (34 %) производственных мощностей. В ресурсосбережение и снижение трудовых издержек инвестировали 20 % и 16 % компаний соответственно.

В краткосрочной перспективе более половины топ-менеджеров полагают, что текущая динамика спроса сохранится, еще 35 % респондентов прогнозируют его рост. Наращивание объемов производства планируют 36 % руководителей предприятий, 19 % – увеличение численности работников.