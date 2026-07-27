В ТРЦ Minsk City Mall появился HEROES Hub — новое ивент-пространство для деловых и командных мероприятий. Здесь можно провести презентацию, бизнес-встречу, корпоратив, митап, мастер-класс, выставку или тимбилдинг. Площадку можно забронировать на любое время — с раннего утра до поздней ночи.

Новая площадка рассчитана как на небольшие компании, так и на мероприятия с участием до 300 человек. Находится она в плейбаре HEROES на 3-м этаже ТРЦ Minsk City Mall. В отличие от других площадок, она вовсю использует эффект синергии: любое мероприятие можно совместить с играми, едой и показами в кинозале. Из плюсов — десятки больших экранов с высоким разрешением и профессиональная акустика.

Хаб HEROES ориентирован, прежде всего, на бизнес-аудиторию: руководителей компаний, HR-специалистов, организаторов мероприятий, спикеров и предпринимателей. По задумке организаторов, деловые встречи давно вышли за пределы строгих конференц-залов, а корпоративный отдых не обязательно должен ограничиваться едой и напитками.

Ивент-пространство можно использовать для различных мероприятий. Например, здесь можно провести переговоры, обсудить проект или собрать команду после рабочего дня. Достаточно заранее сообщить о встрече. Для небольших компаний отдельная аренда не понадобится — достаточно заранее забронировать место и выбрать формат отдыха с едой, напитками и играми.

Для компаний на 20-25 человек готовы выделить VIP-зал двумя большими ТВ-экранами и качественной акустикой. Пространство подойдет для стратегических сессий, внутренних конференций, клиентских встреч, образовательных мероприятий и корпоративных событий. При необходимости команда поможет организовать мероприятие и подготовить площадку заранее. А под крупные мероприятия от 100 человек предоставят весь зал целиком.

Чтобы провести мероприятие в HEROES, достаточно оставить заявку и согласовать формат с командой площадки. Для мероприятий, которые начинаются до 17:00, возможна организация пространства с отдельным обслуживанием.

«Многие устали от однотипных переговорных, привычных корпоративов и сценариев, которые повторяются из года в год. Мы хотели создать место, где можно обсудить рабочие вопросы, подвести итоги месяца, познакомить сотрудников с новыми проектами или просто провести время с командой в неформальной атмосфере. Поэтому после общения можно пообедать или поужинать, поиграть, посмотреть кино или просто хорошо провести время. Грань между работой и отдыхом размывается», — отмечают в playbar HEROES.

После официальной части можно сыграть в шаффлборд, электронный дартс, кикер, сабсоккер, круглый бильярд и аркадные автоматы. На больших экранах регулярно транслируют спортивные и киберспортивные события. Кухня в стиле текс-мекс подает блюда, которые удобно разделить с коллегами.

HEROES — первый в Беларуси плейбар, объединивший ресторан, игровое пространство и площадку для мероприятий под одной крышей. Он расположен в ТРЦ Minsk City Mall по адресу: ул. Льва Толстого, 1.