|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
СТРОИТЕЛЬСТВО МИНСКОГО МЕТРО: НОВЫЙ ЩИТ «МАРИЯ» УСПЕШНО ПРОХОДИТ СТОЛИЧНЫЕ ГРУНТЫ
10:29 28.07.2026
Новый тоннелепроходческий механизированный комплекс «Мария», запущенный в конце мая, продолжает прокладку тоннелей для Минского метрополитена.
Специалисты УП «Минскметрострой» сообщают, что работы на объекте ведутся в штатном режиме, полностью соответствуя техническому регламенту, передает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
В первый месяц работы комплекс преодолел рубеж в 100 метров, после чего прошел плановый технический осмотр и возобновил движение.
Успешный старт позволяет метростроителям постепенно наращивать темпы работы. Ближайшая задача команды — выйти на плановую скорость проходки до 250 метров в месяц. Для поддержания стабильного темпа «Мария» будет периодически делать технологические паузы для осмотра и оперативной замены режущих элементов конструкции.
Такой подход обусловлен сложными гидрогеологическими условиями белорусской столицы. Минские грунты отличаются крайней неоднородностью: строителям приходится сталкиваться с глинистыми отложениями, водонасыщенными песками и крупнообломочными породами. По этой причине для города закупали не универсальный щит, а специализированную машину, которая позволяет оперативно менять режущий инструмент и комбинировать различные типы грунтозабора.
Специфика оборудования требует высокой квалификации персонала на всех этапах прокладки. На сегодняшний день комплекс уже преодолел отметку в 277 метров и смонтировал 198 железобетонных колец. Первые 800 метров дистанции ТПМК ведет интернациональный экипаж, в состав которого входят опытные китайские специалисты.
Параллельно со строительством идет процесс передачи опыта белорусским мастерам. В дальнейшем управление «Марией» полностью перейдет к операторам СМУ-1 УП «Минскметрострой». Для обеспечения круглосуточного и бесперебойного движения щита предприятие уже подготовило три профильные бригады.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2026
Курсы в банках
на 28.07.2026
Конвертация в банках
на 28.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте