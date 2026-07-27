Новый тоннелепроходческий механизированный комплекс «Мария», запущенный в конце мая, продолжает прокладку тоннелей для Минского метрополитена.

Специалисты УП «Минскметрострой» сообщают, что работы на объекте ведутся в штатном режиме, полностью соответствуя техническому регламенту, передает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

В первый месяц работы комплекс преодолел рубеж в 100 метров, после чего прошел плановый технический осмотр и возобновил движение.

Успешный старт позволяет метростроителям постепенно наращивать темпы работы. Ближайшая задача команды — выйти на плановую скорость проходки до 250 метров в месяц. Для поддержания стабильного темпа «Мария» будет периодически делать технологические паузы для осмотра и оперативной замены режущих элементов конструкции.

Такой подход обусловлен сложными гидрогеологическими условиями белорусской столицы. Минские грунты отличаются крайней неоднородностью: строителям приходится сталкиваться с глинистыми отложениями, водонасыщенными песками и крупнообломочными породами. По этой причине для города закупали не универсальный щит, а специализированную машину, которая позволяет оперативно менять режущий инструмент и комбинировать различные типы грунтозабора.

Специфика оборудования требует высокой квалификации персонала на всех этапах прокладки. На сегодняшний день комплекс уже преодолел отметку в 277 метров и смонтировал 198 железобетонных колец. Первые 800 метров дистанции ТПМК ведет интернациональный экипаж, в состав которого входят опытные китайские специалисты.

Параллельно со строительством идет процесс передачи опыта белорусским мастерам. В дальнейшем управление «Марией» полностью перейдет к операторам СМУ-1 УП «Минскметрострой». Для обеспечения круглосуточного и бесперебойного движения щита предприятие уже подготовило три профильные бригады.