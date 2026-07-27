Взаимоотношения между Беларусью и Центральным федеральным округом России находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щёголевым, сообщает пресс-служба Правительства.

По словам Александра Турчина, постоянные контакты двух стран на уровне Правительств приносят результат - растет не только взаимный товарооборот, но и укрепляются культурные связи, реализуются совместные проекты и развивается кооперация. Премьер-министр подчеркнул, что результаты работы можно назвать успешными.

Центральный федеральный округ по праву является для Беларуси основным партнером в России, обратил внимание премьер-министр.

Игорь Щёголев отметил динамику развития торгово-экономических отношений. С 2018 года, когда он заступил на должность, товарооборот между Беларусью и ЦФО вырос с $22 млрд до $38,5 млрд.