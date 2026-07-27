|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ТУРЧИН: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БЕЛАРУСИ И ЦФО РОССИИ - НА БЕСПРЕЦЕДЕНТНО ВЫСОКОМ УРОВНЕ
10:13 28.07.2026
Взаимоотношения между Беларусью и Центральным федеральным округом России находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щёголевым, сообщает пресс-служба Правительства.
По словам Александра Турчина, постоянные контакты двух стран на уровне Правительств приносят результат - растет не только взаимный товарооборот, но и укрепляются культурные связи, реализуются совместные проекты и развивается кооперация. Премьер-министр подчеркнул, что результаты работы можно назвать успешными.
Центральный федеральный округ по праву является для Беларуси основным партнером в России, обратил внимание премьер-министр.
Игорь Щёголев отметил динамику развития торгово-экономических отношений. С 2018 года, когда он заступил на должность, товарооборот между Беларусью и ЦФО вырос с $22 млрд до $38,5 млрд.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2026
Курсы в банках
на 28.07.2026
Конвертация в банках
на 28.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте