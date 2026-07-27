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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛИ СИСТЕМУ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ПО УХОДУ ЗА ИНВАЛИДАМИ I ГРУППЫ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ


10:00 28.07.2026

В Беларуси совершенствуется система выплат пособий по уходу за инвалидами I группы и пожилыми гражданами. Соответствующее постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июля 2026 г. №375 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2006 г. №1149" подписал Премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, документом вносятся изменения в Положение о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, утвержденное постановлением Правительства от 6 сентября 2006 года №1149.

Постановление объединяет ряд изменений, направленных на обеспечение "бесшовного" перехода в предоставлении социальной поддержки родителям, ухаживающим за ребенком-инвалидом при достижении им 18-летнего возраста. Родители, опекуны (попечители), которые получают государственные пенсии, сохранят за собой право на получение пособия по уходу, которое им выплачивалось до совершеннолетия их ребенка-инвалида. По сути, за матерью-пенсионеркой сохраняется тот объем социальной защиты, который обеспечивался государством после получения ее ребенком инвалидности. При этом вводится дополнительное условие - такой родитель, опекун не должен сам являться инвалидом I группы.

Также в документе предусмотрено урегулирование подходов по назначению пособия по уходу при достижении ребенком-инвалидом 18-летнего возраста и установлении ему инвалидности I группы. Назначение пособия по уходу за инвалидом с детства I группы будет производиться не с даты подачи заявления, а с даты установления инвалидности I группы впервые после достижения ребенком-инвалидом 18-летнего возраста. При этом заявление о назначении пособия по уходу необходимо будет подать в течение месяца со дня оформления заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии.

Предусматривается обеспечение дополнительного ухода за нетрудоспособными гражданами в организациях здравоохранения, в частности сохранение пособия по уходу за период нахождения гражданина, нуждающегося в постоянном уходе, на стационарном лечении - в случае документального подтверждения осуществления дополнительного ухода за нетрудоспособным в условиях организации здравоохранения.

Также документом предусмотрено приостановление выплаты пособия по уходу в период временного (до 14 дней) прекращения ухода по личным обстоятельствам (с согласия гражданина, нуждающегося в постоянном уходе).

Документ также объединяет ряд изменений, направленных на реализацию единых подходов к назначению пособия по уходу лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. Право на пособие получают лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, из числа: обучающихся в дневной форме получения образования; проходящих подготовку в клинической ординатуре в очной форме. До внесения изменений таким правом обладали только граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет по месту работы либо военной службы (службы).

Постановление предусматривает также расширение оснований для прекращения выплаты пособия по уходу (в связи с отсутствием нуждаемости в постоянном уходе, а также истечением срока действия разрешения на постоянное проживание в Беларуси иностранным гражданам и лицам без гражданства).
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