Созданы эффективные правовые механизмы для привлечения инвестиций в Беларусь. Об этом заявил сегодня, 27 июля 2026 г., Министр экономики Юрий Чеботарь, выступая на семинаре для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь, проходившем на площадке Академии управления при Президенте Республики Беларусь, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

По словам главы экономического ведомства, иностранные инвестиции в нашу страну прибавляют: в 1-м квартале текущего года обеспечен 10-летний максимум по объему ПИИ на чистой основе – 2,2 млрд долларов.

Такая динамика во многом обусловлена результатами масштабной работы по корректировке законодательства, расширению механизмов господдержки для бизнеса, совершенствованию преференциальных режимов.

«В Индустриальном парке «Великий камень» за 10 лет развития зарегистрировано 173 резидента. Они созданы учредителями из 15 стран. При этом одна треть из них пришла в последние полтора года. Объем заявленных инвестиций составляет 1,6 млрд долларов, создано 4 тысячи новых рабочих мест.

В шести белорусских СЭЗ осуществляют деятельность свыше 420 резидентов с инвесторами из более чем 30 стран. Суммарно в реализацию проектов ими вложено порядка 15 млрд. долларов.

С участием государства запущены пилотные индустриальные парки в Барановичах и Пинске: введены в эксплуатацию первые производственные корпуса, выбраны первые резиденты», – рассказал Юрий Чеботарь.

В своем докладе Министр экономики также отметил высокую востребованность обновленных механизмов поддержки инвестпроектов: инвестиционных договоров и преференциальных инвестпроектов.

«Заключено 4 инвестдоговора на сумму 2,8 млрд рублей в сферах рыбопереработки, производства и переработки молочных продуктов, создания объектов связи.

Реализуются 38 префпроектов стоимостью 2 млрд рублей, при этом данный инструмент уже применяется и иностранными инвесторами.

Вместе с коллегами из Минфина работаем над упрощением критериев и требований для претендентов на получения бюджетных трансфертов.

Подробная информация обо всех преимуществах ведения бизнеса в Беларуси собрана в Гиде по мерам господдержки инвесторов. Он размещен на сайтах Минэкономики, Национального агентства инвестиций и приватизации, а также исполкомов.

Также функционирует Инвестиционный портал Республики Беларусь, где содержится актуальная база инвестиционных предложений со всей страны.

Таким образом, создана среда, при которой в любом месте и в любое время инвестор может найти подходящий вариант инвестирования», – отметил Юрий Чеботарь.