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Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ И КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ ТОВАРООБОРОТ ДО $1 МЛРД
14:35 27.07.2026
Беларусь намерена максимально задействовать экономический потенциал для расширения сотрудничества с Калужской областью России. Об этом заявил заместитель премьер-министра Александр Терехов во время рабочей встречи в правительстве с губернатором российского региона Владиславом Шапшой, сообщает пресс-служба Правительства.
Российский регион традиционно входит в число ключевых экономических партнеров республики. По итогам 2025 года Калужская область заняла 14-е место по объему товарооборота среди всех субъектов Российской Федерации, продемонстрировав результат свыше 700 миллионов долларов.
В качестве следующего шага стороны рассматривают выход на новые финансовые показатели. Александр Терехов подчеркнул, что ближайшей общей стратегической задачей является достижение планки в 1 миллиард долларов взаимной торговли. По мнению вице-премьера, этот ориентир станет не просто цифровым показателем, а прочным фундаментом для перехода сторон на принципиально новый уровень экономической интеграции.
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