Беларусь намерена максимально задействовать экономический потенциал для расширения сотрудничества с Калужской областью России. Об этом заявил заместитель премьер-министра Александр Терехов во время рабочей встречи в правительстве с губернатором российского региона Владиславом Шапшой, сообщает пресс-служба Правительства.

Российский регион традиционно входит в число ключевых экономических партнеров республики. По итогам 2025 года Калужская область заняла 14-е место по объему товарооборота среди всех субъектов Российской Федерации, продемонстрировав результат свыше 700 миллионов долларов.

В качестве следующего шага стороны рассматривают выход на новые финансовые показатели. Александр Терехов подчеркнул, что ближайшей общей стратегической задачей является достижение планки в 1 миллиард долларов взаимной торговли. По мнению вице-премьера, этот ориентир станет не просто цифровым показателем, а прочным фундаментом для перехода сторон на принципиально новый уровень экономической интеграции.