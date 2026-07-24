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Экономика РБ


ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ «МТЗ-ХОЛДИНГА» ЧЕРЕЗ «ФТП» В 2026 ГОДУ ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА 25%


14:27 27.07.2026

Темп роста объемов продаж продукции предприятий «МТЗ-ХОЛДИНГА» в ОАО «Фирменная торговля промышленности» за первое полугодие 2026-го составил 124,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказала директор общества Нонна Зыбина.

«Мы постоянно представляем покупателям широкий спектр товаров, произведенных заводами «МТЗ-ХОЛДИНГА». Наибольшей популярностью пользуются сверла Оршанского инструментального завода, топоры Витебского завода тракторных запасных частей, чугунное литье Минского тракторного и, конечно, мини-техника Сморгонского агрегатного завода», — отметила Нонна Зыбина.

В целом темп роста розничного товарооборота ОАО «Фирменная торговля промышленности» за январь — июнь 2026-го составил 165,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ОАО «Фирменная торговля промышленности», расположенное в Минске по адресу Логойский тракт, 19/1, в 2022 году вошло в состав «МТЗ-ХОЛДИНГА». Это коммерческая микроорганизация, основной целью деятельности которой является реализация товаров народного потребления через оптовую и розничную торговлю, оказание услуг по сдаче помещений в аренду, складскому обслуживанию и хранению материальных ценностей.
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