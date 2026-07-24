Александр Лукашенко предложил России объединить усилия в сфере биотехнологий. Данную инициативу глава государства озвучил 27 июля на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щёголевым, сообщает пресс-служба президента.

В качестве основы для интеграции белорусский лидер видит совместную работу Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) с аналогичными предприятиями Российской Федерации. Во время визита в республику Игорь Щёголев уже успел лично ознакомиться с возможностями этого масштабного объекта, посетив производственные площадки корпорации.

Комментируя этот визит, Александр Лукашенко призвал к тесной кооперации, отметив значительные успехи российских коллег в данной отрасли. Глава государства подчеркнул, что весь профильный потенциал Беларуси и России, особенно наработанный в Центральном федеральном округе, должен эффективно работать в едином ключе.