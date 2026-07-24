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Экономика РБ
МАСШТАБНАЯ КОРРУПЦИОННАЯ СХЕМА ВСКРЫТА В БЕЛАРУСИ
13:37 27.07.2026
В Беларуси вскрыта масштабная коррупционная схема в ключевых отраслях экономик, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В результате скоординированной работы управления Генеральной прокуратуры Беларуси по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и УБЭП ГУВД Мингорисполкома задержаны должностные лица предприятий агропромышленного и топливно-энергетического комплексов, ЖКХ, строительства, транспорта, образования и других отраслей экономики.
В отношении 44 фигурантов возбуждено 45 уголовных дел о получении взяток. Многие из них задержаны непосредственно при совершении преступления. С санкции прокурора к ряду подозреваемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Установлено, что на протяжении нескольких лет фигуранты систематически получали незаконные вознаграждения от участников закупок в обмен на гарантированное продвижение их коммерческих интересов. Они обеспечивали выбор определенных организаций в качестве поставщиков строительных материалов, электрооборудования и запасных частей, способствовали беспрепятственной приемке товаров и контролировали своевременную оплату поставок. Совокупный объем взяток превысил 750 тыс. рублей.
В настоящее время межведомственная группа продолжает комплекс мероприятий – устанавливаются дополнительные эпизоды и круг причастных лиц.
Генеральная прокуратура и МВД обеспечивают постоянный контроль за ситуацией в ключевых секторах экономики, в первую очередь, в агропромышленном комплексе. На особом контроле – сфера закупок и необоснованное посредничество. Каждый факт противоправной деятельности получает принципиальную оценку, а работа по пресечению коррупции остается приоритетным направлением, поскольку Концепцией национальной безопасности она отнесена к одной из угроз для нормального функционирования государства.
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