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Экономика РБ
С 1 АВГУСТА В БЕЛАРУСИ ВЫРАСТУТ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА ИНВАЛИДАМИ I ГРУППЫ И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
12:11 27.07.2026
С 1 августа в Беларуси увеличится размер выплат для граждан, которые ухаживают за инвалидами I группы либо за пожилыми людьми, достигшими 80-летнего возраста, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты.
Новые суммы выплат будут действовать по 31 октября 2026 года, поскольку их размер традиционно привязан к бюджету прожиточного минимума (БПМ).
Актуальный размер материальной поддержки теперь напрямую зависит от количества подопечных. При уходе за одним нетрудоспособным гражданином государство выплачивает 100% БПМ, что составляет 530,37 рубля. Если же человек взял на себя заботу о двух и более нуждающихся, то сумма увеличивается до 120% БПМ и достигает 636,44 рубля.
Для оформления данного вида государственной помощи необходимо своевременно подать документы. Сделать это можно в службе «Одно окно» местного органа власти либо в управлении по труду, занятости и социальной защите по месту жительства лица, за которым будет осуществляться уход.
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