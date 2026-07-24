Энергоблок №2 Белорусской атомной электростанции планово отключен от сети, сообщает Telegram-канал БелАЭС.

Специалисты вывели его из эксплуатации для проведения диагностических мероприятий электротехнического оборудования. При этом все работы носят штатный характер, а радиационный фон на самой станции и в прилегающем районе остается в норме.

Временный вывод блока из работы никак не отразился на жителях страны и промышленных объектах. Электроснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме и не нарушено. После завершения всех запланированных проверок и подтверждения исправности систем энергоблок будет снова включен в сеть.