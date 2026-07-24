|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ВТОРОЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВРЕМЕННО ОТКЛЮЧИЛИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
11:48 27.07.2026
Энергоблок №2 Белорусской атомной электростанции планово отключен от сети, сообщает Telegram-канал БелАЭС.
Специалисты вывели его из эксплуатации для проведения диагностических мероприятий электротехнического оборудования. При этом все работы носят штатный характер, а радиационный фон на самой станции и в прилегающем районе остается в норме.
Временный вывод блока из работы никак не отразился на жителях страны и промышленных объектах. Электроснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме и не нарушено. После завершения всех запланированных проверок и подтверждения исправности систем энергоблок будет снова включен в сеть.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 24.07.2026
Курсы в банках
на 27.07.2026
Конвертация в банках
на 27.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе