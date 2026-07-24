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Экономика РБ
КАРАНКЕВИЧ: ВСЕ МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА АКТИВНО ПРИСТУПИЛИ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ С ИНДОНЕЗИЕЙ
11:35 27.07.2026
Министерства, ведомства и субъекты хозяйствования приступили к реализации проектов, договоренности о которых были достигнуты в ходе визита президента Беларуси в Индонезию. Об этом в эфире телеканала "Первый информационный" заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, передает пресс-служба Правительства.
Говоря о сотрудничестве Минска и Джакарты, вице-премьер назвал важнейшей задачей реализацию всех договоренностей, достигнутых на уровне глав государств. Виктор Каранкевич напомнил, что лидеры Беларуси и Индонезии одобрили Дорожную карту по широкому спектру направлений сотрудничества. При этом речь идет не только о поставках продукции, но и создании совместных предприятий.
"Самое главное, что все министерства, ведомства и субъекты хозяйствования активно приступили к реализации всех этих проектов, - подчеркнул Виктор Каранкевич. - Понятно, на это нужно будет время. Есть необходимость прохождения определенного периода организационных, технических мероприятий. Самое главное - должен быть результат".
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