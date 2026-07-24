ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


С 1 АВГУСТА В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧАТСЯ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ, ИСЧИСЛЯЕМЫЕ ИЗ БПМ


11:34 27.07.2026

Министерство труда и социальной защиты установило новые размеры выплат, которые рассчитываются из бюджета прожиточного минимума (БПМ), сообщает пресс-служба ведомства.

Перерасчет связан с ростом БПМ, благодаря чему государственная поддержка увеличится на 4,1%. Актуальные размеры выплат будут действовать в течение трех месяцев — с 1 августа по 31 октября 2026 года.

Изменения затронут как единовременные, так и ежемесячные пособия. При рождении первого ребенка молодые родители теперь получат единовременную выплату в размере 10 БПМ, что составляет 5 303,70 рубля. При рождении второго и последующих детей государство выплатит 14 БПМ — сумма вырастет до 7 425,18 рубля. Кроме того, единовременное пособие для женщин, которые своевременно стали на учет в организациях здравоохранения (до 12-недельного срока беременности), составит 100% БПМ, или 530,37 рубля.

Наряду с единовременной помощью скорректированы и регулярные ежемесячные выплаты. Семьям, которые одновременно воспитывают детей от 3 до 18 лет и ребенка до 3 лет, ежемесячно будут выплачивать 50% БПМ — это 265,19 рубля. Столько же составит базовое пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законом, а в случае воспитания в такой семье ребенка-инвалида выплата составит 70% БПМ, или 371,26 рубля. В таком же размере (371,26 рубля) утверждено пособие на детей до 18 лет с ВИЧ.

Особое внимание в системе социальной защиты уделено поддержке семей с детьми-инвалидами до 18 лет. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком с I и II степенью утраты здоровья (а также с III и IV степенью до достижения им 3 лет) составит 530,37 рубля. Если у ребенка диагностирована III или IV степень утраты здоровья и он старше 3 лет, сумма выплаты составит 120% БПМ, или 636,44 рубля. Всего данные изменения, привязанные к росту бюджета прожиточного минимума, затронут 154,8 тысячи белорусских детей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.07.2026
валюта курс
EUR 3.2808
USD 2.8805
RUB 3.6866
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2715 -0.0185
USD 2.8805 -0.0048
RUB 3.6866 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2910 3.3000
USD 2.8810 2.8870
RUB 3.5600 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 27.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1400 1.1477
EUR/RUB 91.4000 93.0000
USD/RUB 80.2000 81.5000
подробнее