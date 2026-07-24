Министерство труда и социальной защиты установило новые размеры выплат, которые рассчитываются из бюджета прожиточного минимума (БПМ), сообщает пресс-служба ведомства.

Перерасчет связан с ростом БПМ, благодаря чему государственная поддержка увеличится на 4,1%. Актуальные размеры выплат будут действовать в течение трех месяцев — с 1 августа по 31 октября 2026 года.

Изменения затронут как единовременные, так и ежемесячные пособия. При рождении первого ребенка молодые родители теперь получат единовременную выплату в размере 10 БПМ, что составляет 5 303,70 рубля. При рождении второго и последующих детей государство выплатит 14 БПМ — сумма вырастет до 7 425,18 рубля. Кроме того, единовременное пособие для женщин, которые своевременно стали на учет в организациях здравоохранения (до 12-недельного срока беременности), составит 100% БПМ, или 530,37 рубля.

Наряду с единовременной помощью скорректированы и регулярные ежемесячные выплаты. Семьям, которые одновременно воспитывают детей от 3 до 18 лет и ребенка до 3 лет, ежемесячно будут выплачивать 50% БПМ — это 265,19 рубля. Столько же составит базовое пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законом, а в случае воспитания в такой семье ребенка-инвалида выплата составит 70% БПМ, или 371,26 рубля. В таком же размере (371,26 рубля) утверждено пособие на детей до 18 лет с ВИЧ.

Особое внимание в системе социальной защиты уделено поддержке семей с детьми-инвалидами до 18 лет. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком с I и II степенью утраты здоровья (а также с III и IV степенью до достижения им 3 лет) составит 530,37 рубля. Если у ребенка диагностирована III или IV степень утраты здоровья и он старше 3 лет, сумма выплаты составит 120% БПМ, или 636,44 рубля. Всего данные изменения, привязанные к росту бюджета прожиточного минимума, затронут 154,8 тысячи белорусских детей.