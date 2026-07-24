В Минске в границах улиц Семашко и Петровщина продолжается возведение уникального жилого комплекса «Петровские верфи».

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», концепцию объекта, напоминающую питерскую набережную, разработали специалисты архитектурного бюро «Студия 17». Согласно проекту, девять жилых домов символизируют корабли с поднятыми парусами, а архитектурной доминантой квартала выступает дом-маяк. На сегодняшний день силами строительных трестов № 1, № 4 и № 35 уже возведены дома «Маяк», «Парус», два «Корабля», а также здание многоуровневого паркинга.

Следующим важным шагом реализации проекта станет ввод в эксплуатацию паркинга на 294 машино-места, который строители СУ-210 треста № 35 планируют завершить до конца текущего года. К настоящему моменту на объекте полностью выполнены монолитные, кровельные и сантехнические работы. Специалисты также завершили внутреннюю черновую отделку, установили окна и двери, смонтировали ограждения и нанесли специальные покрытия на перекрытия и пандусы.

Параллельно с внутренними работами строители активно занимаются внешним обликом паркинга, чтобы органично вписать его в общую морскую стилистику комплекса. С помощью высотных люлек фасадчики облицовывают монолитные конструкции стальными декоративными кассетами медно-коричневого и белого цветов, а цокольную часть здания планируют покрыть прочным керамогранитом.

Одновременно с завершением паркинга расширяется и жилая зона уникального квартала. На соседних площадках управления «Треста Минскпромстрой» ведут активное возведение еще двух домов-кораблей под номерами 3.3 и 3.4. Координацию всех этапов строительства на объекте обеспечивает заказчик проекта — предприятие «УКС Запад».