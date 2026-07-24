ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В МИНСКЕ СТРОИТЕЛИ ВЫШЛИ НА НОВЫЙ ЭТАП ВОЗВЕДЕНИЯ КВАРТАЛА «ПЕТРОВСКИЕ ВЕРФИ»


11:24 27.07.2026

В Минске в границах улиц Семашко и Петровщина продолжается возведение уникального жилого комплекса «Петровские верфи».

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», концепцию объекта, напоминающую питерскую набережную, разработали специалисты архитектурного бюро «Студия 17». Согласно проекту, девять жилых домов символизируют корабли с поднятыми парусами, а архитектурной доминантой квартала выступает дом-маяк. На сегодняшний день силами строительных трестов № 1, № 4 и № 35 уже возведены дома «Маяк», «Парус», два «Корабля», а также здание многоуровневого паркинга.

Следующим важным шагом реализации проекта станет ввод в эксплуатацию паркинга на 294 машино-места, который строители СУ-210 треста № 35 планируют завершить до конца текущего года. К настоящему моменту на объекте полностью выполнены монолитные, кровельные и сантехнические работы. Специалисты также завершили внутреннюю черновую отделку, установили окна и двери, смонтировали ограждения и нанесли специальные покрытия на перекрытия и пандусы.

Параллельно с внутренними работами строители активно занимаются внешним обликом паркинга, чтобы органично вписать его в общую морскую стилистику комплекса. С помощью высотных люлек фасадчики облицовывают монолитные конструкции стальными декоративными кассетами медно-коричневого и белого цветов, а цокольную часть здания планируют покрыть прочным керамогранитом.

Одновременно с завершением паркинга расширяется и жилая зона уникального квартала. На соседних площадках управления «Треста Минскпромстрой» ведут активное возведение еще двух домов-кораблей под номерами 3.3 и 3.4. Координацию всех этапов строительства на объекте обеспечивает заказчик проекта — предприятие «УКС Запад».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.07.2026
валюта курс
EUR 3.2808
USD 2.8805
RUB 3.6866
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2715 -0.0185
USD 2.8805 -0.0048
RUB 3.6866 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2910 3.3000
USD 2.8810 2.8870
RUB 3.5600 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 27.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1400 1.1477
EUR/RUB 91.4000 93.0000
USD/RUB 80.2000 81.5000
подробнее